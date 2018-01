Parco Michelotti, il futuro del parco è scritto dai cittadini: al via i lavori

TORINO - Si comincia martedì 16 gennaio quando, a partire dalle ore 18, la sala della Biblioteca Geisser vedrà riunirsi per la prima volta il Tavolo di progettazione civica sul parco Michelotti di Borgo Po. La riunione avrà come oggetto la presentazione dello stato dell'arte in cui si trova il parco e verranno comunicate le modalità di partecipazione per i cittadini che vorranno interagire sulla costruzione progettuale del parco con il coordinamento del Tavolo.

PARCO - «Sarà l’avvio di un percorso di dialogo costruttivo e operativo tra Amministrazione e cittadinanza» afferma il conigliere pentastellato Damiano Carretto, «tutti sono invitati a partecipare per condividere idee, progetti, desideri». In moltissimi infatti hanno manifestato negli scorsi mesi di avere a cuore le sorti del parco Michelotti. «Occorre trovare una nuova vocazione e il Tavolo interassessorile di Progettazione civica seguirà questo percorso chiedendo la più ampia partecipazione».