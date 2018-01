Fiamme in zona Falchera, un botto sveglia i residenti: torna l'incubo piromani

TORINO - La chiamata presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Torino è arrivata alle 23.41 di ieri, domenica 14 gennaio: un'automobile stava bruciando in via degli Abeti 12. A dare l'allarme sono stati i residenti di zona, svegliati da un boato innaturale poco dopo essere andati a dormire. Sul posto è intervenuta immediatamente una squadra di Vigili del Fuoco che, in poco più di un'ora, ha sedato le fiamme. In zona Falchera è intervenuta anche una squadra di agenti di polizia, allertati dei Vigili.

INCENDIO - Torna più vivo che mai l'incubo che si possa trattare di un piromane seriale. L'auto bruciata nella notte è un Alfa Romeo Mito. Al momento gli agenti di polizia sono a lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto e rintracciare l'autore dell'atto criminale.