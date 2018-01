Novità da Caselle, Ryanair annuncia: «Niente più trolley gratis a bordo» 

TORINO - Niente più sconti, a partire da lunedì 15 gennaio: anche i viaggiatori che partiranno dall'aeroporto di Caselle saranno investiti dalla piccola rivoluzione di casa Ryanair. Cosa cambia? Nel concreto non sarà più possibile utilizzare il trolley come bagaglio a mano, salvo pagare un sovraprezzo.



RYANAIR - Solo i passeggeri che avranno acquistato il ticket "Priorità e 2 bagagli a mano", "Flexi Plus", "Plus" o "Family Plus" avranno la possibilità di portare a bordo i propri trolley. La mancata osservanza delle nuove regole della compagnia irlandese comporterà il pagamento di una penale pari a € 50 per articolo al gate di partenza e potrebbe causare ritardi per tutti i passeggeri a bordo. Chi decide di non usufruire del pacchetto "Premium", fanno sapere dalla compagnia, potrà comunque continuare a portare a bordo una borsa o uno zainetto delle dimensioni di 35 x 20 x 20 cm, di modo che possa essere sistemato sotto il sedile davanti al passeggero.