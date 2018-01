Troppo smog, torna il blocco auto in città: martedì 16 gennaio fermi i Diesel Euro 4

TORINO - Il provvedimento era nell’aria da giorni, ora è anche ufficiale: domani, martedì 16 gennaio, torna il blocco auto a Torino. A dare l’annuncio il Comune di Torino che applica così il protocollo regionale e le direttive europee in merito all’emergenza inquinamento. «Il ritorno alla normalità sarà possibile soltanto con il rientro del valore delle micropolveri presenti nell’aria cittadina al di sotto della soglia di 50 microgrammi al metro cubo, tetto previsto dalle norme europee» fanno sapere da Palazzo Civico.

IL BLOCCO - Domani intanto le autovetture private ad alimentazione diesel con classe emissiva inferiore e uguale ad euro4 non potranno circolare in città dalle ore 8 alle ore 19 tutti i giorni, festivi compresi. Anche per i mezzi commerciali ad alimentazione diesel il blocco è confermato fino alla classe euro4, ma con orario 8,30-14 e 16-19 dal lunedì al venerdì, 8.30-15 e 17-19 il sabato e nei giorni festivi. Le esenzioni al blocco sono indicate nella pagina http://www.comune.torino.it/ambiente/aria/limitazioni-del-traffico-a-torino.shtml. Si ricorda inoltre che è prevista la possibilità di circolare per i mezzi che trasportano almeno tre persone.

SFORAMENTI E PREVISIONI - Come detto, il valore dei pm10 è salito sopra la soglia massima consentita per ben quattro giorni di fila: 54 μg/m³ l’11 gennaio, 59 il 12 gennaio, 60 il 13 gennaio e 62 ieri, domenica 14 gennaio. Insomma, un crescere continuo. Come se non bastasse, sia oggi che domani le previsioni Arpa indicano un valore compreso tra 50 μg/m³ e non superiori a 75 μg/m³, ragion per cui è scattato il semaforo arancione. Auto ferme dunque, in attesa di un miglioramento della qualità dell’aria.