Il Comune «spegne» il semaforo: subito un incidente in corso De Gasperi

TORINO - Incidente fa rima con polemica? Apparentemente no, eppure l’ultimo sinistro avvenuto in corso De Gasperi angolo via Caboto fa discutere e non poco. Sì, perché l’incidente che ha coinvolto due auto l’altra sera si è verificato in un incrocio stradale oggetto di sperimentazione da parte del Comune che ha volutamente deciso di «spegnere» il semaforo presente.

SEMAFORO SPENTO - Se un semaforo attivo ha tra gli obiettivi quello di ridurre il rischio di incidenti, va da sé che un semaforo spento aumenta esponenzialmente la probabilità che questi avvengano. E allora perché in corso De Gasperi il semaforo è spento? Il motivo è presto detto: dopo un guasto al diversi impianti semaforici, la città ha deciso di non sostituirli o ripararli. Un’operazione troppo onerosa (20.000 euro circa) e insostenibile per le casse comunali che, unita anche la riduzione della circolazione in quella zona, ha spinto il Comune ad avviare una sperimentazione mal digerita dalla Circoscrizione Uno.

POLEMICHE - Sicuramente non è stato necessario arrivare fino al termine previsto di marzo per evidenziare i limiti di un incrocio non supportato da un semaforo funzionante: l’incidente non ha provocato feriti, ma le conseguenze avrebbero potuto essere davvero più gravi. Alessio Sanna, capogruppo di Progetto Torino nella Circoscrizione 1 Centro-Crocetta di Torino commenta: «Bisogna trovare una soluzione al più presto, sulla sicurezza dei cittadini non possiamo permettere che si facciano economie». Mercoledì il capogruppo chiederà al presidente Massimo Guerrini di adoperarsi perché l’incrocio venga messo in sicurezza.