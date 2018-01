Droga nascosta nel pacchetto di caramelle: preso pusher in piazza Foroni

TORINO - Ormai i pusher le inventano tutte per nascondere la droga alle forze dell’ordine, in una lotta continua tra guardie e ladri che molto spesso finisce molto male per gli spacciatori. L’ultimo caso arriva da piazza Foroni, dove un pusher senegalese privo di documenti e irregolare sul territorio nazionale è stato sorpreso con la droga in un pacchetto di caramelle.

IL CONTROLLO - Il controllo è avvenuto sabato sera, in piazza Foroni: alla vista della Volante, l’uomo ha nascosto qualcosa nei pantaloni. La perquisizione ha permesso di scovare 47 dosi di cocaina suddivise in ovuli riposti dentro un pacchetto di caramelle. Il pusher, oltre alla sostanza stupefacente, aveva con sé anche 100 euro in contanti, una banconota da 100 euro falsa e ben sei telefoni cellulari. L’uomo, con a proprio carico diversi precedenti penali, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.