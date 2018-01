Al ristorante battuto scontrino da 33 centesimi: «Come mi devo comportare?»

TORINO - Come comportarsi se un commerciante batte uno scontrino sbagliato? La risposta a questa domanda può sembrare ovvia, ma molto spesso nella fretta non ci accorgiamo di aver ricevuto uno scontrino «sbagliato». Può trattarsi di un gesto voluto e premeditato oppure di un semplice errore di distrazione, ma capita spesso di ricevere uno scontrino che non corrisponde alla somma pagata.

LA SEGNALAZIONE - A porci la domanda è Lorenzo, un nostro lettore. Non specifica le generalità del locale, ma si limita a cercare di capire quale comportamento tenere in questi casi: «Sabato sera sono andato in un ristorante cinese e ho ordinato un piatto di spaghetti di soia con maiale piccante. Prezzo: 3,30 euro. Ho pagato e sono uscito, ma quando sono arrivato a casa ho notato che la somma battuta era di 0,33 euro! Com’è possibile? Dovevo tornare indietro? Secondo me è stato fatto apposta!!! »

COME COMPORTARSI - Non possiamo sapere se il ristoratore (o commerciante) abbia sbagliato a battere lo scontrino per errore o volutamente, allo scopo di far apparire un fatturato più basso e pagare meno tasse. Quel che è certo è che il consumatore ha tutto il diritto di tornare indietro e farglielo notare, perché rimediare all’emissione di scontrino errato è facilissimo. Non solo: rimediare e annullare l’errore è un dovere di chi emette lo scontrino. Quando lo scontrino è già stato consegnato al cliente, non è più possibile annullarlo o cancellarlo, ma il commerciante deve eseguire un’annotazione scritta sul registro dei corrispettivi. Se le forze dell’ordine preposte al controllo avessero fermato Lorenzo, senza quell’annotazione il ristoratore sarebbe stato punito con una sanzione. Doveroso quindi (nei limiti del possibile) farlo notare al commerciante.