Viaggia senza patente e senza assicurazione: maxi multa per un 38enne

NICHELINO - Guidare senza assicurazione non è mai una buona cosa, farlo senza aver mai conseguito la patente è sicuramente una pessima idea. Eppure è quanto commesso oggi da un operaio di Moncalieri di 38 anni, fermato dagli agenti della polizia municipale di Nichelino.

IL CONTROLLO - I vigili lo hanno fermato in via Torino, a bordo di una Fiat Multipla segnalata sprovvista di assicurazione RC obbligatoria. Il controllo ha permesso di stabilire come il mezzo non fosse assicurato da oltre cinque mesi e mai revisionato. Come se non bastasse, i successivi accertamenti hanno svelato che il 38enne non aveva mai conseguito la patente di guida: per questo motivo, le sanzioni amministrative hanno toccato quota 6.000 euro. Finita qui? Assolutamente no, perché al momento del sequestro, l’automobilista si è rifiutato di farsi carico della custodia del veicolo, incorrendo così in un’ulteriore sanzione di 1800 euro. La Multipla è stata quindi recuperata dalla polizia locale. Solo oggi sono state nove le sanzioni accertate.