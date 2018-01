«Oggi ti faccio mangiare con le mani»: maestra spinge e maltratta bimbi all’asilo

SUSA - Ancora maltrattamenti e violenze nei confronti di bambini indifesi: succede a Susa, in una scuola materna. A finire nei guai una maestra di 59 anni, abitante a Susa, e arrestata dai carabinieri per i maltrattamenti perpetrati nei confronti dei bimbi.

I MALTRATTAMENTI - L’indagine nasce da una denuncia di una collaboratrice scolastica. A quel punto i militari hanno raccolto gli indizi di colpevolezza, tali da far emettere al ministero un’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari nei confronti della maestra, arrestata per i maltrattamenti nei confronti dei bambini. Le immagini parlano chiaro e riportano episodi avvenuti tra ottobre e dicembre del 2017: la donna umilia i bimbi offendendoli, li maltratta, li colpisce e li spintona, pur senza procurare loro lesioni. Gesti comunque gravissimi: la maestra non potrà più stare a contatto con i piccoli.