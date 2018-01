Unità cinofile fanno irruzione in un appartamento: presa pusher di 20 anni

TORINO - Una giovane ragazza di 20 anni non è di certo l’identikit del pusher che uno si aspetterebbe di trovarsi di fronte, eppure è quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Torino in seguito a un intervento in un’abitazione nei pressi di corso Grosseto.

IL BLITZ - I Baschi Verdi, dopo una breve indagine, hanno fatto irruzione nell’appartamento della giovane donna con l’ausilio delle unità cinofile. I cani della Guardia di Finanza non ci hanno messo molto a trovare hashish e marijuana nascosti dentro una scatola riposta in un armadio. La sostanza era già suddivisa in dosi preconfezionate, tutte pronte a essere spacciate: un dettaglio che ha subito escluso che la ragazza facesse semplicemente uso di sostanze stupefacenti. Il sospetto si è rivelato fondato quando, nel corso della perquisizione, i finanzieri hanno trovato un bilancino di precisione, strumenti utili al confezionamento della roga e un diario dove la pusher segnava i clienti, gli incassi da ricevere e quelli già ricevuti. Sequestrati anche assegni e denaro contante. La donna, che nonostante la giovane età era già conosciuta dalle forze dell’ordine, è stata arrestata per spaccio e rinchiusa nel carcere Lorusso-Cutugno di Torino.