Il presidente del Senato Pietro Grasso apre la campagna elettorale di Liberi e Uguali a Torino

TORINO - La campagna elettorale è già cominciata e a Torino si è iniziato a sentire aria di elezioni politiche, in programma il prossimo 4 marzo, già nel fine settimana con l’arrivo in città del candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e con la due giorni del Partito Democratico in cui sono intervenuti, tra gli altri, il segretario nazionale Matteo Renzi e il capo del Governo Paolo Gentiloni. Il prossimo week end sarà la volta di Liberi e Uguali.

PIETRO GRASSO IL 21 GENNAIO - Domenica a Torino ci sarà Pietro Grasso, il candidato premier di Liberi e Uguali. L’incontro, in programma al Teatro Espace di via Mantova 38 a partire dalle ore 9.30, sarà aperto dal capogruppo di Sel in Regione Marco Grimaldi e dalla consigliera Silvana Accossato. I primi a prendere parola subito dopo saranno Giorgio Airaudo, Rossella Muroni, Francesco Laforgia, Maurizio Landini e Annalisa Corrado. Parleranno poi di «finanzcapitalismo» Nicola Frantoianni, Elly Schlein e Federico Fornaro. In conclusione il discorso più atteso, quello del senatore Pietro Grasso.