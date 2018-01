Successo per «Un giocattolo a tutti», donati 400 libri e 400 giochi per i bimbi meno fortunati

TORINO - Sono stati portati quasi mille doni, tra giocattoli e libri, alla Circoscrizione 1 che ha lanciato per il quarto anno «Un giocattolo a tutti», l’iniziativa con cui sono stati raccolti giocattoli nuovi o usati da donare ai bambini meno fortunati. Un successo che non eguaglia quello dello scorso anno, ma poco importa perché il risultato è già ottimo così e poi, da quest’anno, si era deciso di puntare non tanto sulla quantità ma sulla qualità, cioè su giocattoli che non risultassero danneggiati. Quanto al doni c’è stato un pareggio tra i libri e i giocattoli: sono stati donati 400 testi e 400 giochi presso l’Informa 1 di via Bertolotti 10.