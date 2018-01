Brachetti al Colosseo con 60 nuovi personaggi, uno show da non perdere

TORINO - Dopo il debutto internazionale a Parigi, Arturo Brachetti torna a casa, nella sua Torino, con lo spettacolo "Solo». Il maestro del quick change propone uno show fatto di ricordi e di fantasie, di sogni e di desideri nascosti. Una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire. Sforzi di fantasia a cui i fan dei trasformista sono ormai abituati.

BRACHETTI - Tra reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà, Brachetti mette in scena un varietà surrealista e funambolico in cui il vero protagonista è il trasformismo. Il grande artista italiano presenta 60 nuovi personaggi e propone anche un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: dalle ombre cinesi al mimo, dalla chapeaugraphie al sand painting, passando per il magnetico raggio laser.

BIGLIETTI - In scena da venerdì 26 gennaio a sabato 3 febbraio alle ore 21 (giorno di pausa: lunedì 29 gennaio), i biglietti per lo spettacolo sono così suddivisi: Poltronissima euro 52; Poltrona euro 39,30; Galleria A euro 39,30; Galleria B euro 28,60. E infine, bambini e universitari euro 25,50 e 21,50