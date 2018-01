Non c'è pace in via Germagnano, nuovo doppio attacco al canile dell'Enpa

TORINO - Nemmeno il tempo di far sentire la propria voce al Comune, con una manifestazione dei volontari sotto Palazzo Civico e un incontro con l’assessore Alberto Unia, che l’Enpa di via Germagnano è stato nuovamente oggetto di un doppio attacco da parte degli occupanti del campo rom. E’ successo direttamente nella serata di lunedì, intorno alle ore 22. Prima alcuni «ignoti» hanno provato ad accedere al canile sanitario ma da dentro, essendo aperto 24 ore su 24, si sono fatti sentire gli operatori che, allertando le forze dell’ordine, hanno anche messo in fuga i malintenzionati. Questi però, nel frattempo, erano già riusciti a distruggere una rete di recinzione e una serranda. Poi l’attacco più grave al canile di via Germagnano con una bombola di gas fatta esplodere e la forzatura di una porta.

ESASPERATI SENZA MILITARI - Dal canile non ce la fanno più. «Siamo all’esasperazione», ha commentato uno dei responsabili dell’Enpa di Torino, «inermi e incolpevoli, vediamo distruggere senza motivazione pezzo per pezzo la nostra struttura nella totale indifferenza delle autorità. La questione sta diventando di sicurezza, per operatori ed animali. I lavoratori addetti al servizio notturno per la Città di Torino presto non saranno in grado di continuare in questo stato di rischio. Si stanno riducendo i volontari, pressati da minacce ed episodi continui quali lancio pietre e danneggiamento veicoli». I problemi sono nati di nuovo da quando il presidio fisso dei militari ha lasciato via Germagnano per andare verso via Giordano Bruno dove c’è l’ex Moi. Da quel momento la media è di due attacchi a settimana.

COMUNE ASSENTE - Pesanti le accuse verso l’amministrazione da parte dei responsabili. «Il Comune che fa?», si chiedono, «la soluzione proposta dall’Assessorato è l’ennesimo differimento, ossia l’invio da parte nostra di una lettera al Prefetto; come se i comitati per l’ordine e la sicurezza fossero cose per Enti privati e a garantire la sicurezza dei cittadini non dovesse essere il Sindaco. Siamo stufi. Non è più tempo per il buonismo e per i sorrisi di circostanza dell’aspirante premier M5S in visita a Torino i giorni scorsi nei rassicuranti mercatini rionali; l’avremmo volentieri accolto a sporcarsi il cappotto buono nelle discariche a cielo aperto che ci impongono i nostri vicini ogni giorno».