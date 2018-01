Inseguimento a Barriera di Milano, pusher irregolare in Italia si schianta contro auto in sosta

TORINO - Inseguimento nella serata di ieri nel quartiere Barriera di Milano finito con il fermo di due uomini, un peruviano e un senegalese. Il tutto è cominciato quando l’auto su cui viaggiava la coppia ha eluso un controllo di polizia dandosi alla fuga. Dopo un chilometro circa di inseguimento, una volta arrivati in via Ceresole, all’angolo con via Palestrina, la vettura dei fuggitivi ha terminato la sua corsa schiantandosi contro alcune auto in sosta.

IRREGOLARE E CON DROGA - Dai controlli è emerso che non solo il senegalese era irregolare in Italia, ma aveva addosso un considerevole quantitativo di droga nascosta tra gli abiti. Gli agenti di polizia hanno proceduto con il fermo dei due e con il sequestro del veicolo, risultato di proprietà del peruviano. Quest’ultimo ha dichiarato di non sapere che il suo passeggero fosse irregolare e che avesse droga addosso.