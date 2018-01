Abbandono e associazioni ai «Poveri Vecchi»: quale futuro per l’ex casa di riposo?

TORINO - In alto il degrado più totale, la sporcizia, l’abbandono. In basso una realtà piena di vita, di progetti, di cura e amore. E’ un mondo sottosopra quello in cui sembra essere racchiuso l’ex istituto Poveri Vecchi. Cos’è rimasto oggi della struttura secolare che per decenni ha ospitato e curato gli anziani torinesi? Se parte dell’edificio è ormai rinato grazie alla facoltà di Economia e a un presidio ospedaliero delle Molinette, c’è anche una zona «d’ombra» che viaggia a due velocità: gli oltre 6.000 metri quadri a disposizione del Comune. In questo braccio, i piani alti sono inagibili da oltre 30 anni, mentre quelli inferiori ospitano associazioni, enti comunali e persone. Quale futuro quindi per una struttura imponente dalla storia secolare, capace di resistere ai bombardamenti dell’aviazione inglese durante la Seconda Guerra Mondiale?

IL DEGRADO - Camminare tra gli stanzoni vuoti del sesto piano è deprimente. Vetri rotti, divani sgualciti, guano e servizi igienici sporchi sono lo specchio di una situazione lasciata a sé stessa per oltre 30 anni. «Locali fuori uso» si legge in un avviso apposto su una porta chiusa da un lucchetto. Dove anni fa vi erano anziani, oggi non c’è quasi più niente. A vincere è il degrado. Non a caso, visto l’abbandono totale, in questi luoghi Dario Argento ha girato alcuni tra i suoi film più famosi. Una location perfetta per un film del famoso regista ma che non basta a insabbiare una gestione rivedibile da parte della città, non capace di sfruttare le potenzialità di uno spazio così ampio e di per sé unico.

Il degrado in cui versa il sesto piano (© Diario di Torino)

I PROGETTI - Prendiamo l’inferno di Dante e capovolgiamolo: più si scende verso il basso, più la situazione migliora. I piani bassi infatti ospitano tantissime realtà degne di nota: dall’ufficio Passepartout agli sportelli di Informadisabile, passando per le associazioni di volontariato, il clima che si respira è di cura e amore. Qui i disabili trovano servizi come le ludoteche, le biblioteche e gli anziani si trovano per trascorrere i loro pomeriggi ballando. Questa parte del braccio dispone di sale curatissime, spazi di condivisione e di formazione. Un vero e proprio gioiellino curato dai dipendenti comunali che ci lavorano da oltre 20 anni e dai volontari.

Associazioni e attività nei piani bassi dell'ex Poveri Vecchi (© Diario di Torino)

LE POSSIBILI DESTINAZIONI - Avere una struttura così imponente e non sfruttarne le potenzialità è un vero e proprio sacrilegio. Le proposte di una nuova destinazione non mancano: «Visti i locali ampi e la presenza di alcune associazioni di volontariato, perché non dare vita a una piccola cittadella della solidarietà qui?» propone il capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano. «Diverse associazioni no profit si trovano già qui, l’ex struttura dei Poveri Vecchi potrebbe ospitare le più importanti realtà torinesi, in modo che possano fare sinergia tra loro e migliorare ulteriormente i servizi» spiega Magliano. Una posizione condivisa anche da Andrea Russi, consigliere del Movimento 5 Stelle, che però avvisa: «Personalmente mi sembra una buonissima idea, serve però la volontà delle associazioni e del privato. La Città da sola non ha le capacità economiche per farsi carico di tutte le spese, ma unendo le forze possiamo si può tornare a parlare di nuovi progetti». Diversa invece la posizione di Bruno Sacco, Forza Italia: «Mettiamo in quadro i piani superiori, ampliandola per gli anziani. Mi auguro che il Comune prenda l’impegno di migliorare questa struttura, l’Italia è un paese longevo e gli anziani hanno diritto ad avere questi spazi». Tra un passato glorioso e un presente controverso, il futuro dell’ex Poveri Vecchi rimane un rebus.