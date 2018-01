Samantha Cristoforetti vince il premio Cavour e omaggia lo statista torinese

TORINO - «Sono onorata di questo riconoscimento intitolato a uno statista con una visione politica, ma anche tecnica e scientifica. Questo dimostra che non sono incompatibili la cultura scientifica e tecnologica con quella umanistica e politica». Sono queste le parole pronunciate da Samantha Cristoforetti, che ha voluto dedicare un pensiero a Camillo Benso Conte di Cavour, dopo aver vinto il premio intitolato allo storico politico torinese.

IL MESSAGGIO DI CRISTOFORETTI - L'ambito premio le è stato consegnato ieri a Santena. «Lo statista aveva capito come superare i particolarismi; oggi questo sforzo deve esser fatto ancora più grande» ha aggiunto Cristoforetti, ricevendo il premio che ogni anno la Fondazione Cavour assegna a chi migliora il prestigio dell'Italia. «Sono state spese tante lodi nei miei confronti, ma ci vuole anche fortuna. Credo di non fare niente di più di quello che fanno tante persone e mi piace rendere onore agli insegnanti che fanno bene il loro lavoro». In conclusione il messaggio agli insegnati: «Avete più responsabilità nelle vostre mani voi ogni giorno di quelle che posso avere io. Siete voi ad avere in mano il futuro del nostro Paese».