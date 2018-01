Arte, musica e tanto altro alle OGR di Torino: ecco gli eventi del 2018

TORINO - Sono trascorsi 110 giorni da quando le OGR hanno aperto per la prima volta al pubblico i loro cancelli, lo scorso 30 settembre. In appena 3 mesi, hanno accolto oltre 100.000, ad annunciarlo è Massimo Lapucci, direttore generale delle OGR e segretario di Fondazione CRT. «Il 2018 ci proietterà ancora di più sulla scena globale, attivando nuove reti e connessioni internazionali e, nello stesso tempo, rafforzando ed estendendo le collaborazioni con le eccellenze culturali cittadine. Sarà anche l’anno della seconda fase del Big Bang: l’inaugurazione dell’Officina Sud dedicata alla ricerca e all’accelerazione di impresa; un laboratorio futuristico non solo di idee, ma anche di innovazione, nel cuore di Torino, aperto al mondo» ha spiegato Lapucci. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

OGR - Per quanto riguarda il 2018, tre sono le direttrici principali: OGR is Art, OGR is Music e OGR is More. Attraverso un mix di attività che spaziano dalle arti visive e performative alla formazione, dai concerti ai workshop di teatro, dal giornalismo partecipativo fino alla realtà aumentata e la virtual reality, senza dimenticare la tecnologia e l’accelerazione d’impresa, che nel 2018 saranno protagoniste alla riapertura delle Officine Sud. Le OGR si completeranno infine con l’apertura di Transnatural shop, un nuovo spazio dedicato ai libri. Non un semplice bookshop ma «un luogo per lo spirito, anche se popolato da materia fisica, dove libri e oggetti sono celebrati come mezzo di trasmissione di valori immateriali, conoscenza e cultura» ha spiegato l'autore del progetto, il designer catalano Martí Guix.

ARTE - Per quanto riguarda OGR Art, ha detto il direttore artistico Nicola Ricciardi, ci sono quattro grandi nomi in programma: Tino Sehgal, Susan Hiller, Rokni Haerizadeh e Mike Nelson, che presenteranno importanti mostre personali, incentrate su nuove produzioni e progetti appositamente concepiti. Il 2 febbraio si parte con Tino Sehgal: l’artista anglo-tedesco torna in Italia con un progetto pensato per il Binario 1 delle OGR.

MUSICA - Non mancano le sorprese anche per quanto riguarda la musica: arrivano a Torino i New Order con Liam Gillick, proseguono le Piano Lessons con Mehldau, Tiersen e Nyman, debutta la rassegna Avantgarde Portrait New York City con Blonde Redhead (il 17 febbraio), John Cale (3 marzo) e ArtoLindsday (17 marzo). Ancora: Cosmo, gli appuntamenti Ogr Soundsystem e il Torino Jazz Festival (dal 26 al 30 aprile) diretto da Giorgio Li Calzi. Tuttavia, l’ampiezza e la qualità dell’offerta, seppur fondamentali, non sono di per sé sufficienti a determinare il successo di un polo culturale complesso come le OGR. Il Presidente Fulvio Gianaria ha spiegato come siano indispensabili alcuni progetti paralleli come il Public Program e OGR You della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT, ma anche il «decalogo» italiano per eventi for all, vademecum redatto dalle OGR con Fondazione CRT, grazie alla collaborazione della Consulta per le Persone in Difficoltà , che intende diventare un utile punto di riferimento per i musei, le arene, i palazzetti per i concerti e qualsiasi altro luogo dedicato a mostre, spettacoli, festival, fiere, rassegne, tornei sportivi, manifestazioni, convegni, dibattiti. Il programma è più che mai ricco, non resta che scegliere.