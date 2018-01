Incidenti e polemiche in centro: il Comune riaccende i semafori in via Roma e corso De Gasperi

TORINO - Solo pochi giorni fa si erano verificati due incidenti stradali anche per colpa dei semafori guasti e spenti a metà novembre. Per il Comune era sembrato troppo oneroso riparare gli impianti guasti e obsoleti tra via Roma/via Gramsci e corso De Gasperi/via Caboto, circa 20mila euro l’uno, e così aveva deciso di lasciarli spenti e valutare se si potesse continuare anche senza, ma i fatti ne hanno ampiamente dimostrato l’infattibilità. Non sono mancate anche le segnalazioni da parte dei cittadini e della Circoscrizione. Così, valutato il tutto, l’amministrazione ha deciso di riavviare quei due semafori adeguandoli alle disposizioni del nuovo Codice della strada.

60 GIORNI - Si occuperà Iren di riaccendere i semafori. E’ la società partecipata infatti il gestore per la parte impiantistica del sistema semaforico cittadino. Si prevede che l’intervento per la riattivazione provvisoria degli impianti possa concludersi nell’arco di 60 giorni, mentre per il completo rinnovo tecnologico sarà necessario un periodo supplementare.