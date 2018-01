Travolto da un tram in corso Giulio Cesare, muore un uomo di 49 anni nella notte

TORINO - Incidente mortale nella notte. In corso Giulio Cesare, all’angolo con via Oxilia, un uomo di 49 anni di nazionalità marocchina è stato travolto da un tram della linea 4 diretto in centro città intorno a mezzanotte e mezza. L’investimento è avvenuto quando il mezzo pubblico stava attraversando corso Giulio Cesare in direzione di corso Vercelli.

NULLA DA FARE - In corso Giulio Cesare è intervenuta un’ambulanza ma, nonostante i tentativi del personale sanitario, il quarantanovenne è deceduto sul posto. E’ intervenuta anche la Squadra Infortunistica della polizia municipale che ha rilevato l’incidente per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.