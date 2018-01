Incidente, coda e feriti: serata nera in tangenziale Sud per gli automobilisti

RIVOLI - Oltre un’ora e mezza di circolazione in tilt e tre persone ferite trasportate al pronto soccorso in codice giallo. Ieri sera la Tangenziale Sud è stata il palcoscenico di un incidente a catena che ha coinvolto tre autovetture e ha costretto la polizia stradale a chiudere parzialmente le carreggiate dallo svincolo Sito a quello per corso Allamano.

TRE FERITI - Tre persone sono rimaste ferite nella carambola. Tutte e tre sono state soccorse dagli operatori del 118 e trasportate all’ospedale Cto di Torino. Fortunatamente non preoccupano le condizioni dei tre.

DINAMICA - La polizia stradale è al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Pare, ma per il momento è un’ipotesi, che all’origine dell’incidente ci sia un sorpasso azzardato finito male. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 22 e la circolazione è tornata alla normalità poco dopo le 23.30.