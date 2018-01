Quattro anni fa: altro che guasti, metropolitana fermata per una scazzottata tra passeggeri

TORINO - Di guasti e sospensioni temporanee della linea ne sappiamo qualcosa. Sono stati diversi gli stop forzati per la metropolitana di Torino nell’ultimo anno, ma mai per un motivo come quello che ci fu nel gennaio del 2014, esattamente quattro anni fa.

SCAZZOTTATA TRA PASSEGGERI - All’epoca dei fatti la metropolitana di Torino, dalle ore 21, fu fermata. Tutta la linea stoppata per colpa di due passeggeri che si scazzottarono mentre uno dei treni stava viaggiando. Dalle parole si passò alle mani in un attimo, tutto sotto gli occhi vigili delle telecamere di sicurezza. Quando il convoglio arrivò alla stazione Marche entrarono in azione gli uomini della sicurezza e successivamente anche la polizia. I due furono fermati e accompagnati all’esterno della metropolitana. Altro che guasti.