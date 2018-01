Slittano le date torinesi di «Fast & Furious Live», tutto su rimborsi e cambio biglietti

TORINO - Lo show «Fast & Furious Live» in programma a Torino dal 2 al 4 febbraio 2018 slitta a settembre. Il motivo? Si tratta di «problemi logistici» fanno sapere gli organizzatori. Ma niente paura: gli spettacoli saranno riprogrammati al Pala Alpitour venerdì 7 settembre alle ore 20:00 e sabato 8 con due repliche, alle 15:00 e alle 20:00 e, soprattutto, i biglietti acquistati in precedenza rimarranno validi per le nuove date.

BIGLIETTI - Sarà possibile effettuare eventuali richieste di rimborso entro e non oltre il 28 febbraio 2018 in tutti i punti vendita dove è avvenuto l’acquisto. Per rimborsi sugli acquisti online invece sarà necessario contattare il servizio clienti all’indirizzo http://www.ticketone.it/help se acquistati su Ticketone o customersupport@ticketmaster.it se acquistati su Ticketmaster. «I biglietti per gli spettacoli originariamente previsti per domenica 4 febbraio (che non sarà possibile recuperare per motivi di calendario) saranno ri-allocati sui relativi spettacoli (ore 15.00 e ore 20.00) di sabato 8 settembre nello stesso posto acquistato originariamente o nello stesso settore qualora il posto esatto fosse già stato venduto». Anche per i 2 show cancellati domenica 4 febbraio, l’acquirente potrà decidere di chiedere il rimborso dei biglietti se non volesse partecipare ad uno dei due show di sabato 8 settembre.