Paradosso al Cto, il parcheggio disabili è pericoloso: «A momenti mi ammazzo…»

TORINO - Che un parcheggio riservato ai disabili sia tenuto in pessime condizioni di sicurezza è grave, che questo accada a due passi da un ospedale è del tutto inaccettabile. Eppure il paradosso c’è e accade ogni giorno davanti all’ospedale Cto: gli stalli dedicati ai disabili che devono recarsi al presidio ospedaliero sono poco sicuri e tenuti in pessime condizioni.

IL PARCHEGGIO PERICOLOSO - A segnalare la situazione è Maria Chiara Tridico, affetta da una forma di disabilità. «Oggi volevo parcheggiare davanti al Cto, nel parcheggio adibito a noi «poveri immortali». Bene, a momenti mi ammazzo. Un disastro e nessuno fa nulla». Effettivamente, l’asfalto è totalmente inadeguato al transito di una carrozzina e pericoloso per una persona in piedi. I parcheggi si trovano in via Giulio Biglieri, poco prima del semaforo che regola l’incrocio con via Ventimiglia. Si trovano tutti e tre sulla destra, arrivando dall’8 Gallery verso il Cto. Oltre all’asfalto pericoloso, vi è anche un palo della luce che limita i movimenti e, come se non bastasse, il marciapiede è irregolare e rialzato. «Siamo nel 2018 o nel medioevo? Come fa un ragazzo disabile a scendere dalla macchina?» è lo sfogo amaro di Maria, disabile che per parcheggiare nei pressi del Cto sarà costretta a trovare un’altra soluzione fino a che lo stallo non verrà risistemato.