Terrore a Porta Palazzo: ambulante ferma uno scippo, tunisino prova a sgozzarlo

TORINO - Attimi di paura a Porta Palazzo: un uomo tunisino di 24 anni ha tentato di sgozzare un ambulante, reo di essere intervenuto e di aver difeso una donna, vittima di scippo da parte del cittadino straniero. E’ successo tra i banchi del mercato, in piazza della Repubblica.

L’AGGRESSIONE - Stando a una prima ricostruzione, il 24enne si sarebbe avvicinato a uno dei banchi del mercato con il chiaro intento di rubare la borsa a una donna. Un piano reso vano dal coraggioso ambulante, che avendo assistito alla scena si è frapposto tra il malvivente e la vittima. Il cittadino tunisino a quel punto si è scagliato contro l’eroe improvvisato e ha provato a sgozzarlo con un taglierino con una lama lunga dieci centimetri.

L’INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - Per fortuna l’ambulante non è nemmeno rimasto ferito: una tragedia solamente sfiorata, perché gli agenti sono riusciti a intervenire in tempo e a disarmare il 24enne, ora accusato di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Nello zaino che aveva con sé inoltre sono stati ritrovati altri due coltelli e profumi e occhiali, probabilmente rubati poco prima.