Eataly Lingotto compie 11 anni: il 27 gennaio grande «Festa Contadina»

TORINO - Eataly Lingotto, prima sede e cuore pulsante del mondo Eataly, compie 11 anni e per festeggiare il proprio compleanno ha deciso di organizzare una festa imperdibile: la «Festa Contadina». L’appuntamento è fissato per sabato 27 gennaio, presso la sede del Lingotto.

LA FESTA CONTADINA - L’anniversario si celebrerà con una giornata dedicata interamente al mondo rurale, anche grazie alla collaborazione con Slow Food. Per un giorno, il punto vendita torinese si trasformerà in un palcoscenico con un mercato contadino diffuso con oltre 20 contadini (uno per regione) a presentare e vendere i loro prodotti, mentre la sera le cucine dei ristorantini ospiteranno 10 osterie Chiocciole Slow Food da tutta Italia e 1 pizzeria campana. Tutti i ristoratori saranno accompagnati dal contadino/artigiano dal quale si riforniscono abitualmente e potranno raccontare così non solo il piatto ma anche il lavoro e la passione che vi sono dietro Finita qui? Assolutamente no: dalle ore 14 nella Sala Punt & Mes al primo piano sarà il momento di «Eataly racconta…»: 4 incontri aperti a tutti in cui si affronteranno i temi di agricoltura sostenibile, allevamento buono pulito e giusto, pesca intelligente e filiera corta insieme agli esperti di Eataly. Come tutti gli anni non mancherà il tradizionale appuntamento con il taglio della torta da 3.000 porzioni e il brindisi con bollicine, ormai diventato un rito dei festeggiamenti di Eataly con la Città di Torino, che è previsto per domenica 28 gennaio alle ore 16.

La Festa Contadina da Eataly il 27 gennaio (© Eataly)

OSTERIE E PRODUTTORI PRESENTI - Ogni piatto avrà un costo simbolico di 11 €, mentre le pizze saranno proposte al pubblico a 9 €.

Sono inoltre in vendita tre carnet:

35 € per 3 piatti e 1 dessert

70 € per 6 piatti, 1 pizza e 1 dessert

100 € per 10 piatti, 1 pizza e 1 dessert

ELENCO DEI CHIOCCIOLATI:

Dal Piemonte:

Osteria del Boccondivino - Bra (CN)

Dalla Lombardia:

Osteria della Villetta - Palazzolo sull'Oglio (BS)

Lago Scuro - Stagno Lombardo (CR)

Dalla Liguria:

A Viassa - Dolceacqua (IM)

Da Ö Colla – Genova

Dall'Emilia Romagna:

Laghi - Campogalliano (MO)

La Campanara - Galeata (FC)

Dalla Toscana:

Mangiando Mangiando - Greve in Chianti (FI) Dall'Abruzzo:

Zenobi - Colonnella (TE)

Dalla Puglia:

Lilith Masseria Copertini - Vernole (LE)

… e dalla Campania: Pizzeria 3 Voglie, Battipaglia (SA)

ELENCO DEI PRODUTTORI:

Artigianquality (BO)

Azienda Agricola Bosco, Pino Torinese (TO)

Azienda Agricola Ca’ del Chierico, Pontremoli (MS)

Azienda Agricola Calò & Monte, Zollino (LE)

Azienda Agricola Cascina Agrinova, Susa (TO)

Azienda Agricola Cascina Bonetto, Lusernetta (TO)

Azienda Agricola Emiliana Bertoli, Pontoglio (BS)

Azienda Agricola Il Castagno, Mendatica (IM)

Azienda Agricola La Bedina, Rivara (TO)

Azienda Agricola La Piana, Pontremoli (MS)

Azienda Agricola Laura Orengo, Dolceacqua (IM)

Azienda Agricola Sala Rita, Novara

Azienda Agricola Ronco Luigina, Marentino (TO)

Azienda Agricola Vallone di Cecione, Panzano in Chianti (FI)

Claudio Plessi, Castelnuovo R. (MO)

Cooperativa Sociale Agricola Terra Mia, Grugliasco (TO)

Foodstock Azienda Agricola, Trofarello (TO)

Il Forno in Canoara, Casola in Lunigiana (MS)

L’Arca di Colonnella, Colonnella (TE)

L’Ort de Tchampiy, Valprato Soana (TO)

Maltus Faber, Genova

Miele Bio di Girba, Avigliana (TO)

Oleificio Oleria, Monteroni (LE)

Podere il Saliceto, Campogalliano (MO)