Falsi certificati di invalidità, grossi guai per un'impiegata dell'Asl

TORINO - Brutte notizie per un’impiegata amministrativa alla sede di Medicina Legale di Via Foligno. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino, sotto la direzione della Procura della Repubblica (PM Roberto Furlan), giovedì 18 gennaio le hanno notificato un’ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio.

FALSO - A seguito di indagini approfondite, nei confronti della donna sono stati acquisiti gravi e convergenti elementi di responsabilità per aver modificato, mediante accesso abusivo nel sistema informatico, numerosi verbali redatti dalla commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile dell’Asl TO2. Lo scopo della donna era quello di alterare le percentuali di invalidità con conseguente riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, in contrasto con quanto invece concretamente riconosciuto in sede di visita medica da parte della commissione. Le indagini sono state avviate dopo la segnalazione della Direzione del Dipartimento di prevenzione dell’Asl TO1.