Gtt rinnova i mezzi, parte l'acquisto di 178 nuovi bus: entro il 2021 sostituita metà della flotta

TORINO - Nelle ultime settimane si è parlato tanto di Gtt, una società partecipata del Comune di Torino che ha rischiato il fallimento. Quest’ultimo dovrebbe essere scongiurato, anche se non sono ancora chiari tutti i dettagli. Il rilancio però passa anche dall’acquisto di nuovi mezzi che da qui al 2021 andranno a sostituire il 50% dell’attuale flotta: in pratica in città circoleranno 471 nuovi autobus che, dalle premesse, saranno meno inquinanti addirittura dei tram e più capienti di quelli correnti.

PRONTI I PRIMI 178 - I primi a essere acquistati saranno 178 autobus che consentiranno subito lo svecchiamento di alcuni mezzi arrivati al dodicesimo anno di vita (su una media di 15). Ne ha parlato la sindaca Chiara Appendino dicendo che parte oggi il bando dal valore di 80 milioni di euro finanziati a metà dalla Regione Piemonte e da Gtt stessa. Tra questi 40 bus da 12 metri e 34 da 18 metri avranno alimentazione a gasolio e una classe emissiva Euro 6, 40 bus di 12 metri con alimentazione a metano.

RIVOLUZIONE 2021 - I 178 nuovi mezzi saranno solo i primi. I restanti 293 entreranno in circolazione nei prossimi anni e con altri bandi di gara. Questo permetterà a Gtt di rinnovare quasi metà del parco mezzi con molti benefici, a partire dall’efficienza, passando per la riduzione del particolato del 93%.

NUOVI TRAM - Non solo bus. Il rinnovo di Gtt riguarda anche i tram che però non avverrà prima del 2021. Anche in questo caso ci sarà una sostituzione dei modelli più vecchi dando una capienza superiore di circa il 13%. I numeri dati dalla Giunta comunale parlano di 150 posti a bordo contro gli attuali 122 dei tram arancioni e 137 di quelli grigi.