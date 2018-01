L'ex ospedale Maria Adelaide torna a vivere e lo fa per una buona causa

TORINO - Sarebbe dovuto partire il prossimo anno l’attività della Diocesi nell’ex ospedale Maria Adelaide di lungo Dora Firenze, invece il freddo pungente delle notti di questo inverno hanno convinto a iniziare in anticipo nonostante non sia ancora tutto pronto. Da due giorni i 40 letti sono a disposizione dei senzatetto inviati dai Servizi comunali e lo rimarranno fino ad aprile.

STRUTTURA «WORK IN PROGRESS» - Come dicevamo la struttura non è ancora pronta del tutto. Lo sarebbe stata per il prossimo anno, ma per dare più posti letto da dedicare al piano di Emergenza Freddo si sono anticipati i tempi. La struttura che una volta ospitava l’ospedale Maria Adelaide è stata messa a disposizione dalla Città della Salute.