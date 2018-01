Controlli nella notte in centro e periferia: fermati un centinaio di automobilisti

TORINO - Notte di controlli a Torino. Proseguono senza sosta le verifiche della polizia municipale, che nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio hanno fermato un centinaio di veicoli e sottoposto a verifica altrettanti automobilisti. I controlli sono stati effettuati nelle strade di periferia, tra Barriera di Milano e Madonna di Campagna, ma anche nel centro cittadino: 34 i verbali elevati per diversi motivi come semafori rossi, mancato uso delle cinture di sicurezza, uso del telefonino e guida pericolosa. Un automobilista è stato fermato e denunciato per guida in stato di ebbrezza.