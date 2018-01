Finti operatori Asl in azione nel torinese: «Attenti alla truffa...»

TORINO - Allarme truffatori nel torinese. Nell'ultimo periodo diverse persone stanno provando ad attuare una truffa nella zona compresa tra Settimo Torinese, Venaria, Ciriè, Chivasso e Ivrea, spacciandosi per finti operatori dell'Asl. I truffatori si fingono operatori qualificati, si fanno aprire la porta di casa da anziani e donne sole e poi li rapinano.

LA TRUFFA - Gli episodi si sono susseguiti con fare preoccupanti, tanto da spingere la stessa Asl To4 a diramare un messaggio per avvisare i cittadini e metterli in guardia dai truffatori: «All'azienda sono giunte segnalazioni riguardanti persone che, spacciandosi per operatori All che devono effettuare controlli per le polveri sottili, tentano di farsi aprire la porta di casa per poi rubare. L'Asl To4 chiarisce che non si tratta di operatori Asl e invita i cittadini a prestare la massima attenzione».