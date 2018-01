Domenica senz'auto a Torino, confermato il blocco: orari ed esenzioni

TORINO - Sarà una domenica senza migliaia di auto quella di domani, 21 gennaio 2018: il Comune di Torino ha infatti confermato il blocco auto, ormai noto a tantissimi cittadini torinesi costretti a lasciare in garage o parcheggiate in strada le loro vetture. Il divieto alla circolazione, come noto, riguarderà tutti i veicoli Diesel fino alla classe emissiva Euro 4.

ORARI ED ESENZIONI - Il blocco auto prevede il divieto alla circolazione per i veicoli privati Diesel Euro 0,1,2,3,4, e Benzina, Gpl, Metano Euro 0. Le limitazioni, pur essendo ormai note a migliaia di torinesi, variano durante il weekend: il blocco sarà attivo dalle 08:00 alle 19:00, senza pause per i veicoli adibiti al trasporto persone, mentre per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto merci lo stop sarà dalle 08:30 alle 15:00 e dalle 17:00 alle 19:00. In questo caso, i veicoli Gpl e Metano potranno circolare liberamente. Consentito invece il car pooling: le auto con tre o più persone al suo interno potranno circolare liberamente.