Incendio alle Pellerina, a fuoco una giostra: intervengono i vigili del fuoco

TORINO - Notte di paura tra venerdì e sabato alla Pellerina: una giostra situata nel parcheggio dal lato di corso Appio Claudio è andata letteralmente a fuoco, allarmando i residenti della zona. Le fiamme, ben visibili a diversi metri di distanza, hanno avvolto il rimorchio che la trasportava, distruggendolo completamente. Quando l'incendio si è sprigionato, sul camion non vi erano persone, pertanto non vi sono stati feriti. Per domare le fiamme sono dove intervenire due squadre dei vigili del fuoco, contattate dalle tante persone che abitano nella zona. Ignote ancora le cause dell'incendio: sono in corso le indagini per stabilire cos'abbia scatenato le fiamme.