Lo smog scende, vento e pioggia liberano i Diesel: revocato il blocco auto

TORINO - La settimana degli automobilisti torinesi inizia con una buona notizia: domani, lunedì 22 gennaio, non sarà attivo il blocco auto per i veicoli Diesel Euro 3 ed Euro 4. Il blocco è stato revocato oggi, in seguito all’abbassamento del valore di Pm10 registrato da Arpa nella giornata di ieri.

NIENTE BLOCCO - L’annuncio è arrivato dal Comune di Torino. Dopo i due giorni consecutivi di sforamenti, in città il dato registrato è di 48 μg/m³, leggermente sotto la soglia consentita. Anche le previsioni sono buone: oggi è previsto un valore inferiore a 50. Ecco perché le auto torneranno a circolare liberamente, tranne le categorie di auto per cui è sempre attivo: si tratta dei veicoli privati Diesel Euro 0,1,2 e Benzina, gpl e metano Euro 0.