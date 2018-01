«C'è un forte odore di gas»: paura in metropolitana, chiusa la stazione Racconigi

TORINO - Attimi di tensione poco prima delle 19:00 nella metropolitana di Torino: un forte e persistente odore di gas alla stazione Racconigi ha allarmato diverse persone che, spaventate, hanno contattato i vigili del fuoco per segnalare il problema.

L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti i carabinieri: la stazione della metropolitana è stata chiusa per precauzione, mentre i treni in transito non sono stati fatti fermare a Racconigi per dare il tempo ai vigili del fuoco di controllare la situazione. I controlli eseguiti non hanno evidenziato anomalie e la situazione è tornata alla normalità dopo una ventina di minuti circa. Con il passare del tempo l’odore di gas è svanito e l’allarme è rientrato.