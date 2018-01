Incidente sulla Torino-Milano: esplode una gomma e un'auto si ribalta, due feriti

TORINO - L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, domenica 21 gennaio, quando uno dei pneumatici di una Fiat Panda che viaggiava in direzione Milano è esploso, facendo perdere il controllo dell'auto al conducente. La macchina ha così urtato contro una Kia e si è ribaltata invadendo le due corsie di immissione.

FERITI - A causa dell'urto, il conducente della Fiat Panda, un ragazzo di 28 anni della provincia di Vercelli e una ragazza di origini cinesi sono rimasti feriti. I due sono stati trasportati presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Chivasso, dove hanno ricevuto le cure necessarie. Pare che non siano in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della polizia stradale di Novara, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.