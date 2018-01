«Sento gli occhi bruciare», shopping di paura da Stradivarius in via Roma

TORINO - Si è conclusa nel peggiore dei modi la domenica presso il negozio Stradivarius del centro di Torino. Poco dopo le 17 infatti, un uomo si è introdotto all'interno del negozio all'angolo con via Roma e ha cercato di portare via la borsetta di una signora. Questa però ha opposto una ferma resistenza e, durante la colluttazione, è stato spruzzato dello spray urticante.

INTOSSICATI - Il gas emesso dalla bomboletta ha causato bruciore agli occhi e alla gola alle persone che si trovavano in quel momento all'interno del negozio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno immediatamente fatto evacuare la zona. In via Roma sono intervenuti anche gli operatori del 118 per controllare lo stato di salute delle persone colpite. Il ladro, nel trambusto generale, è riuscito a scappare.