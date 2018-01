Candidati M5S, tutti i nomi dei collegi torinesi presentati da Luigi Di Maio

TORINO - Sono stati presentati ieri, domenica 21 gennaio, a Pescara i nomi dei primi candidati del Movimento 5 Stelle per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo. A sciorinare i nomi dei più votati per i collegi plurinominali piemontesi è stato il candidato premier Luigi Di Maio. Anche in Piemonte, i pentastellati sono risultati capolista e, nel rispetto delle quote rosa, sono stati presentitati due uomini e due donne per ogni collegio.

CAMERA - Nel collegio plurinominale Piemonte I- o1 al primo posto compare Laura Castelli; seguita da Mario Corfiati, Claudia Angotti e Davide Serritella. Per il colleggio Piemonte I- o2 invece abbiamo: Fabiana Dadone, Nicolò Paolo Romano, Debora Bastiani e Giuseppe Castagna.

SENATO - Per il Senato la più votata è stata la consigliera comunale uscente di Orbassano, Elisa Pirro. Seguono il senatore Alberto Airola, Cristina Maria Migliore e il valsusino Marco Scibona. Quarto tra le riserve il collaboratore di giustizia Pino Masciari.