Baby gang di ragazzine terrorizza un'edicola in centro, la paura dei commercianti

TORINO - Stando a quanto emerso fin ora erano in sei, forse sette, le ragazzine che sabato 20 gennaio si sono introdotte all'interno di un'edicola in via Chiesa della Salute e l'hanno derubata. Pare che la baby gang tutta al femminile fosse ben nota agli abitanti della zona, che hanno appreso sbigottiti la notizia della rapina.

BABY GANG - Le giovani avrebbero approfittato di un momento in cui, all'interno dell'edicola, si trovava solo la sorella della titolare, per accerchiarla e puntare all'incasso dell'edicola ,circa 300 euro e ai biglietti GTT in vendita. L'età media delle ragazze dovrebbe aggirarsi intorno ai 15-16 anni, stando a quanto riportato dal racconto della vittima della rapina. Pare inoltre che la banda fosse composta interamente da ragazze di origine nomade.