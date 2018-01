Trovato morto al parco della Pellerina, senzatetto ucciso dal freddo: indaga la polizia

TORINO - L'uomo è stato ritrovato questa mattina, lunedì 22 gennaio, inerme e senza vita presso un edificio abbandonato del parco della Pellerina di Torino. A compiere la raccapricciante scoperta lungo corso Appio Claudio è stata una Volante della polizia che stava pattugliando la zona.

FREDDO - Nulla di certo si può ancora dire sull'identità dell'uomo, che è stato trovato privo di documenti di riconoscimento. Si tratterebbe di un uomo di circa trent'anni ,di nazionalità africana. Sono in corso le indagini della polizia per stabilire l'esatta causa del decesso del senza tetto. Stando a quanto è emerso fin ora, non sembrerebbe che ci siano stati segni di percosse o lesioni, l'unico responsabile sarebbe il freddo.