Rate e agevolazioni: ecco quando bisognerà pagare la Tari 2018 a Torino

TORINO - Quando bisognerà pagare la Tari nel 2018? Ci saranno sconti o agevolazioni? Una risposta ufficiale a questa domanda c’è. Questo pomeriggio infatti, il Consiglio comunale ha approvato la delibera che definisce le rate per il pagamento della tassa rifiuti.

UTENZE DOMESTICHE - Per quanto riguarda le utenze domestiche, l’acconto Tari sarà calcolato applicando il 40% delle tariffe approvate nel 2017 e le scadenze saranno il 30 aprile ed 31 maggio 2018. Date da segnare sul calendario con la matita rossa, dunque. Il saldo finale, termine ultimo per mettersi in regola, dovrà invece tener conto delle tariffe 2018 e di quanto versato in sede di acconto. Il termine per versarlo in un’unica soluzione è fissato per il 10 dicembre 2018.

UTENZE NON DOMESTICHE - Capitolo utenze non domestiche: dovranno calcolare l’acconto applicando il 70% delle tariffe applicate nel 2017, con scadenza il 20 marzo, 20 aprile e 20 maggio 2018. Per coloro che desiderano saldare l’acconto in un’unica soluzione, sarà possibile utilizzare il modello F24 precompilato ed allegato all’avviso bonario di pagamento con scadenza unica il 20 maggio 2018. Il saldo per le utenze non domestiche, a seguito dell’approvazione delle nuove tariffe e delle agevolazioni previste per l’anno 2018, terrà conto dei versamenti già effettuati e potrà essere versato in due rate con scadenza il 15 ottobre e il 15 novembre 2018.

AMBULANTI, BUONE NOTIZIE - Buone notizie per gli ambulanti, perché come vi avevamo anticipato, la Sala Rossa ha approvato una mozione con la quale impegna la Giunta a prevedere, nel Bilancio di previsione 2018, di riequilibrare le tariffe Tari, come avvenuto nel bilancio 2017 per gli ambulanti, affinché vengano rimodulate le percentuali, aumentandole, a carico delle medie e grandi strutture di vendita, in modo da ridurre quelle relative alle attività commerciali di prossimità e di mercati.