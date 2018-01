Juve-Genoa, Curva Sud chiusa: i tifosi chiedono il rimborso

TORINO - Manca pochissimo a Juventus-Genoa, partita valida per la 21esima giornata di Serie A. Un match insolito, che si giocherà senza il cuore del tifo bianconero, la Curva Sud, a causa della squalifica imposta dalla Corte Federale di Appello della FIGC per il caso biglietti. Ed è proprio quest’assenza forzata che sembra destinata a far rumore perché centinaia di tifosi, non potendo assistere a una partita per cui hanno pagato il biglietto (l’abbonamento) hanno deciso di chiedere un rimborso.

INCONTRO CON LA JUVENTUS - Movimento Consumatori ritiene che la Juventus sia tenuta a rimborsare i titolari di abbonamento in curva Sud, perché i comportamenti oggetto del provvedimento, riferibili a violazioni della normativa che regola i rapporti con la tifoseria organizzata, secondo gli organi della giustizia sportiva, sono direttamente addebitabili alla società. Per quale logica le cause degli errori di pochi dovrebbero ricadere su migliaia di persone? E’ questa la domanda posta dai consumatori. Ecco perché il 25 gennaio, Movimento Consumatori incontrerà la Juventus per verificare l’eventuale disponibilità a rimborsare i tifosi. «Nel caso in cui la società non indennizzi gli abbonati, Movimento Consumatori farà partire un’azione collettiva. Al momento sono arrivate all’associazione già 100 adesioni da parte dei tifosi». Per le richieste di rimborso: tel. 011 5069546 o torino@movimentoconsumatori.it.