Tragedia alle porte di Torino: mette in fuga un ladro ma muore cadendo dalle scale

CHIERI - E' morto nella serata di ieri, lunedì 22 gennaio, all'età di 81 anni G. L. cadendo dalle scale mentre cercava di mettere in fuga un ladro che si era introdotto in casa sua. E' successo a Chieri (TO) in via Parini. Inutile l'intervento dei soccorsi, l'anziano signore è morto sul colpo.

LADRO - Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che il malvivente si fosse finto un tecnico dell'acqua e si fosse introdotto in casa dell'anziano con la scusa di effettuare dei sopralluoghi. Una volta però compreso di essere vittima di un raggiro, l'uomo ha cercato di ribellarsi e di mettere in fuga il ladro. Qualcosa però è andato storto e G. L. è caduto dalle scale. Ad avvisare i soccorsi e le forze dell'ordine è stata la moglie. Il ladro è riuscito a guadagnarsi la fuga e sull'accaduto indagano i carabinieri di Chieri.