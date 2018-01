Al volante ubriachi, scatta la denuncia e il ritiro della patente per tre eporediesi

IVREA - Nel corso dei controlli svolti in Canavese nel fine settimana del 20-21 gennaio, i carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno deferito in stato di libertà alla Procura eporediese cinque persone. Tre di esse, di età compresa tra i 32 e i 62 anni, sono conducenti che, sottoposti a controllo con l’etilometro, hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Nei loro confronti è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente di guida.

DENUNCE - È stato anche denunciato a piede libero per guida senza patente un uomo di Castellamonte, noto alle forze dell’ordine, che, alla guida della sua autovettura, non si è fermato all’alt dei militari e che, una volta raggiunto e bloccato, è risultato sprovvisto di patente di guida perché revocata. Un’altra denuncia in stato di libertà è scattata nei confronti di un bosniaco che, sottoposto a controllo, è risultato destinatario di un provvedimento di espulsione dallo stesso non ottemperato. Dopo gli accertamenti di rito, è stato accompagnato presso la Questura di Torino per gli adempimenti del caso. Nel corso dei controlli i carabinieri hanno anche segnalato alla Prefettura di Torino per uso personale di sostanze stupefacenti due 18enni ed un 17enne, trovati in possesso di tre dosi di marijuana.