Jovanotti a Torino è subito sold out, esce una nuova data

TORINO - Nuova data torinese, la quinta, per 'Lorenzo Live 2018'. Il nuovo tour di Jovanotti sarà al PalaAlpitour anche il 9 aprile. Lo ha deciso Trident Music, che gestisce il tour, in seguito al tempestivo sold out delle serate del 3, 4,6 e 7 aprile.



JOVANOTTI - Lo show di Jovanotti, al via da Milano il 12 febbraio, fa sosta in dieci città italiane per lunghi periodi proprio per permettere un allestimento customizzato di ogni singolo palasport, sfruttandone al massimo le caratteristiche. Per l'occasione Jovanotti ha voluto uno spettacolo innovativo e avvolgente fin dall'entrata nel palapsort. Uno show che vuole usare tutti i mezzi di espressione, dalla musica al visual, dalla scenografia all'alta tecnologia, suono, effetti speciali,spazio scenico, costumi e molto altro.