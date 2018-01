Si incastra il braccio per riprendere il cellulare, intervengono i pompieri in largo Sempione

TORINO - Questa mattina una donna di 40 anni è finita in ospedale dopo essere rimasta incastrata con il braccio nel divano. Una vicenda strana avvenuta in largo Sempione 168. Il tutto è iniziato quando alla quarantenne è caduto il cellulare tra i cuscini che compongono il divano. Come fa chiunque, ha infilato la mano ma, non riuscendo ad afferrare lo smartphone, ha messo il braccio sempre più in profondità. Fino a quando l’arto si è incastrato.

VIGILI DEL FUOCO - Nemmeno i tentativi dei parenti presenti è servito per liberare il braccio della donna. L’unica soluzione possibile è sembrata quella di chiamare i vigili del fuoco, prontamente intervenuti prima che la quarantenne potesse rompersi l’arto nel tentativo di liberarsi. Con cautela sono state smontate alcune parti del divano e piano piano il braccio è stato disincastrato. Per precauzione la vittima dell’accidentale incidente è stata portata all’ospedale San Giovanni Bosco per accertamenti.