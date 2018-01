Scippo al mercato di Porta Palazzo, ladro arrestato da agenti della municipale in borghese

TORINO - Questa mattina un cittadino marocchino è stato arrestato da agenti della polizia municipale in borghese al mercato di Porta Palazzo. L’uomo aveva attirato l’attenzione delle forze dell’ordine ben prima a una fermata dei mezzi pubblici in piazza della Repubblica, all’angolo con corso Giulio Cesare, mentre i due agenti erano in servizio di «Linea sicura». L’individuo sospetto, già conosciuto, guardava con insistenza le borse e le tasche delle persone in attesa del mezzo pubblico. Senza salire su alcun mezzo pubblico si era poi allontanato dalla zona dirigendosi nel mercato di Porta Palazzo. Gli agenti non lo hanno smesso di seguire e hanno notato come, in più occasioni, si posizionasse dietro le persone presenti ai vari banchi di vendita rimanendo però totalmente disinteressato alla merce ma focalizzando la propria attenzione sulle tasche degli abiti delle signore intente agli acquisti. Fino a quando non è passato all’azione sfilando il cellulare dalla tasca di una donna che stava guardando un abito.

L’ARRESTO - A quel punto i poliziotti sono intervenuti e hanno fermato il marocchino. Il ladro è stato subito bloccato e successivamente portato al Comando di via Bologna. Perquisito, addosso gli sono state trovate 11 schede di memoria micro SD e 4 carte prepagate. Il materiale è stato posto sotto sequestro giudiziario.