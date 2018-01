Lo strano modo di Appendino di dialogare con i cittadini: apre il gruppo “Torino Riparte”

TORINO - Non si presenta agli incontri pubblici per parlare con i cittadini ma apre il dialogo attraverso i social network. Non solo, mancano anche conferenze stampa e comunicati ufficiali su tematiche attuali, preferendo una comunicazione che passa ancora una volta attraverso pagine Facebook, Instagram e Twitter. Sembrano lontani i tempi in cui la sindaca Chiara Appendino cercava qualsiasi contatto per parlare della città con i cittadini, faccia a faccia, ascoltando i problemi e provando a studiare soluzioni. L’amministrazione 2.0 che ha messo in piedi Appendino aggiunge un altro tassello al proprio puzzle: un gruppo su Facebook in cui confrontarsi, ma anche «la raccolta e la diffusione di materiale legato alla Sindaca, all’Amministrazione della Giunta e della Maggioranza del consiglio Comunale, con particolare attenzione alla valorizzazione della Città di Torino».

MI PIACE ALLA PAGINA ‘CHIARA APPENDINO’? Si chiama «Torino Riparte - la community di Chiara Appendino» il nuovo gruppo che conta già oltre 500 iscritti. Numero che, nelle prossime ore, potrebbe allargarsi a dismisura visto che per iscriversi - e quindi poter interagire - è necessario che un amministratore dia il consenso. Sarebbero già moltissime le richieste di iscrizione. Prima di poter commentare o scrivere sul gruppo (ogni cosa sarà prima moderata) bisogna però rispondere a tre domande, una delle quali è se si ha messo il famoso «mi piace» alla pagina ufficiale della sindaca Appendino. Non ci sarà alcun controllo incrociato successivo si spera, anche perché per gli amministratori sarebbe un lavoro molto gravoso. Ma si sa, tutto è possibile e quindi è meglio non mentire.

LE REGOLE - Nella descrizione si legge chiaramente che il gruppo è collegato alla pagina «Chiara Appendino». Chi non è iscritto può comunque vedere i post pubblicati e, se si fa parte del gruppo, si deve sapere che saranno privilegiati «post che trattino temi su Torino quanto più possibili attuali, che portino approfondimenti, punti di vista innovativi e, in generale, costruttivi». L’accezione negativa è posta su alcuni punti: non si può discutere di temi «che non abbiano relazione con le iniziative della Giunta, del Gruppo Consiliare del M5S o con la valorizzazione di Torino», «che facciano riferimento a fonti non attendibili o che riportino dati non verificati», che violino i diritti d’autore e di privacy o siano offensivi. «L’iscrizione», si legge infine, «viene approvata su insindacabile giudizio di Amministratori e Moderatori».

LE CRITICHE - Non potevano mancare i torinesi contrariati dalla nascita di un gruppo che mette ancora più uno schermo davanti all’amministrazione cittadina. «Ottimo, così ve la potete suonare e cantare senza i cittadini che osano chiedere ma rimangono senza risposta», dice Alex, seguito da Francesca: «Un gruppo dove i 5S potranno credere di vivere nel mondo degli unicorni... No critiche, solo complimenti siamo in campagna elettorale, please». La sensazione di molti è quella di aver creato un nuovo filtro così da evitare le critiche o i commenti che segnalano continuamente gli stessi problemi della città ancora non risolti. Molti dei quali, per capirci, i cittadini hanno provato a segnalare di persone in quegli incontri in cui avrebbe dovuto partecipare anche la sindaca. Appunto, «avrebbe dovuto partecipare», perché da tempo non si presenta più, come vi abbiamo mostrato in un video in cui un uomo accusa gli assessori presenti e ricorda che «Chiara» gli aveva dato un appuntamento e un bacio, «il bacio di Giuda». Solo il tempo dirà se queste critiche avranno un riscontro nella realtà dei fatti.