Bus Gtt colpito da un proiettile: vetro infranto, la pallottola sfiora la testa di un passeggero

TORINO - Gravissimo fatto nella tarda serata di ieri in via Val della Torre a Torino. Un autobus di Gtt della linea 29, che viaggiava in direzione di via Sansovino, è stato colpito da un proiettile sparato con un fucile ad aria compressa mentre si trovava all’angolo di via Foglizzo. La pallottola ha infranto uno dei vetri centrali del mezzo pubblico e, da quanto detto da alcuni testimoni, avrebbe sfiorato la testa di un passeggero. Tanta la paura di chi si trovava a bordo dell’autobus e non solo per quanto successo ma anche per la possibilità che potessero essere sparati altri proiettili.

POLIZIA - L’accaduto è stato tempestivamente segnalato alla polizia intervenuta in via Val della Torre. Gli agenti hanno controllato la zona ma non è stato individuato alcun possibile responsabile. Le indagini sono comunque ancora in corso. Per quanto riguarda i passeggeri non ci sono stati feriti e nessuno è stato soccorso.