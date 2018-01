Beffa per il sottopasso Lingotto, la chiusura di 3 giorni diventa di (almeno) un mese

TORINO - Chi transita in corso Unione Sovietica, guidando da Stupinigi in direzione del centro città, non può non notare i pannelli a messaggio variabile che da diverse settimane segnalano la chiusura del sottopasso Lingotto. Una situazione che ormai ha più incertezze che certezze visto che i lavori si sarebbero dovuti concludere in massimo 5 giorni a partire da inizio gennaio. Un intervento alla rete fognaria, rinforzata dopo il maltempo che aveva colpito Torino in quei giorni, ne aveva spostato la riapertura al 17 gennaio. Ma la talpa Masha ha ritardato nuovamente il suo scavo (era questa la motivazione della chiusura iniziale) e ora si parla di inizio mese di febbraio.

SITUAZIONE INSOSTENIBILE - Se già la notizia della riapertura con qualche giorno di ritardo aveva portato i residenti a protestare, peggio è adesso che si sa che non prima del 3 febbraio si potrà tornare a viaggiare nel sottopasso. I primi problemi lamentati sono quelli al traffico veicolare, in particolare su corso Corsica e dintorni. E la speranza ora è che non ci siano ulteriori ritardi.